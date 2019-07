Logan Sampedro 'Supervivientes' sorprende a todos con su faceta oculta: "Música en vivo"

Ahora Logan ha sorprendido a todos ¡con una faceta oculta! Y es que el exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado un vídeo en Instagram que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. El modelo se ha desprendido de todas sus corazas y ha mostrado su lado más sensible poniéndose al frente del piano y tocado una bonita melodía. Concretamente 'River flows in you' del compositor Yiruma.

De este modo, Logan ha demostrado ser todo un polifacético... Y es que han sido muchos los que han señalado que se le da bien todo: "¿Ahora cómo le explicas a la gente que no eres romántico y sensible? ¿Cómo hacernos olvidar tus palabras en la isla diciendo que eres frío y que no expresas lo que sientes? Estoy encantada de seguir a alguien que es mas que una fachada", "Eres un partidazo. Sabes hacer de todo", "Cada día me sorprendes más... ¡Espectacular!", "¡Eres bueno en todo!" o "Me acabas de enamorar", son algunos de los piropazos que se pueden leer en esta última y sorprendente publicación de Logan.