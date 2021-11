La relación entre Lola e Iván Rubio ha estado a punto de irse a pique. La finalista de 'Supervivientes' y su novio no atraviesan su mejor momento y actualmente se encuentran tratando de superar una gran crisis de la que ya se pronunciaban hace unos días a través de mtmad y de la que ahora han querido contar todos los detalles en su última visita a 'Sobreviviré'.

Arrepentido por sus actos, el futbolista ha reconocido no haberse comportado como debería con su pareja y que ha habido cierto tipo de deslealtades que han estado a punto de dinamitar su historia con Lola.

"Fue culpa mía. Todos cometemos errores e hice cosas que no están bien. No pasó nada, pero hice cosas que no debería haber hecho", ha dicho el alicantino a Nagore Robles. Mientras, su pareja, apuntaba que estas actuaciones habían supuesto un "duro golpe" para ella y que "levantarse de una cosa así" fue "muy difícil".