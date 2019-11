Lola Ortiz 'MyHyV' lanza varios mensajes tras ser relacionada con Diego Matamoros: "Cuál es la decisión correcta"

Tras contar en el plató de 'Sálvame' que lo suyo con el marido de Estela Grande no es más que amistad, unos mensajes de lo más sinceros e íntimos publicados desde su cuenta de Twitter han provocado cierta duda entre sus seguidores, que se han preguntado si la que fuera concursante de 'Supervivientes' tiene las cosas tan claras como dice. Lo cierto es que la canaria ha lanzado en redes una serie de preguntas que han dejado entrever que podría estar atravesando un momento de incertidumbre en su vida.

"A veces tengo crisis de identidad, ¿soy la única?", "¿Qué haces cuando no sabes qué hacer?" o "Vale, más claro. ¿Qué haces cuando no sabes cuál es la decisión correcta?", ha preguntado a sus 'followers', que se han lanzado a aconsejar a la extronista. Sin embargo, estas misteriosas palabras no han cesado y ha continuado desahogándose a base de tuits.