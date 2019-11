Chiqui 'GH' preocupa a sus seguidores con su mensaje desde el hospital: "Todo a la larga pasa factura"

Los fans de Chiqui reaccionan a su publicación y ella responde

La murciana ha querido agradecer todo el cariño que ha recibido por parte de sus fieles seguidores, que no han tardado en volcarse con ella para mostrarle todo su amor y cariño. "Gracias a todos por preguntar y, la verdad, subiré las fotos que me de la real gana, que para eso es mi red social, faltaría más. Al que no le guste, que no me siga. Corticoides, suero, etc", ha sentenciado la exsuperviviente, que se ha defendido de quienes la han acusado de querer llamar la atención sin dar los motivos de su ingreso.