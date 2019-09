Lola Ortiz 'MyHyV' abre el baúl de los recuerdos y muestra su pasado irreconocible: "Vaya pintas"

La extronista de 'MyHyV' habla del episodio más traumático de su infancia

Además, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido compartir con sus seguidores una parte de la que nunca antes había hablado. Puestos a recordar, Lola Ortiz ha narrado el que fue uno de los momentos más traumáticos de su vida: El abandono de su padre cuando apenas tenía cuatro añitos. "Es algo tan íntimo que nunca lo he contado pero ahora que tengo 29 años y soy una mujer madura, capaz de asumirlo", explica.

Esta falta de figura paterna en su vida provocó en Lola la necesidad de buscar esa ausencia de cariño en las relaciones que tenía con sus primeros novios: "No era consciente pero siempre quería tener novio, estar con alguien. Si no era uno, pues otro. Pero nunca podía estar sola", ha confesado la canaria. No dejes de ver la segunda parte del vídeo para conocer el pasado de Lola: