Lorena Edo desmiente a Miguel Frigenti tras sus últimas declaraciones: "He decidido hablar porque odio la mentira"

Desde que dio su salto a la fama, Miguel Frigenti ha protagonizado múltiples enfrentamientos con rostros del universo Mediaset. Y pese a su gran oratoria, en algunos no ha salido victorioso. Lorena Edo, participante de la decimocuarta edición de ‘Gran Hermano’, sacó a luz unos desagradables vídeos en los que el colaborador de ‘Sálvame’ humillaba, insultaba y despreciaba a la valenciana por su físico. Ahora, varios meses después de su salida de ‘Secret Story’, el íntimo amigo de Adara Molinero ha decidido pronunciarse haciendo una petición. Sin embargo, estas declaraciones no han valido para la exconcursante de 'Gran Hermano' y ha hablado en exclusiva con Outdoor para desmentir cada una de las palabras del tertuliano.

Mguel Frigenti, con el ánimo de que cesen todos los mensajes negativos que recibe desde que estallara la guerra entre ellos, ha querido hablar de cómo fue el procedimiento, cuál fue su actitud y si se arrepiente de lo acaecido hace unos años. El colaborador de ‘Sálvame’ asegura que pidió disculpas. Discurso que ha querido desmentir Lorena Edo. “ Jamás me ha pedido perdón . Su propia madre lo reconoce en ‘Socialité’. Además fue algo continuado ya que varios meses después de salir de ‘GH’ seguía metiéndose con mi físico. No valoraba solo mi participación. El objetivo de sus ataques era hacerme daño ”, ha confesado la joven.

Eso sí, la exparticipante de ‘Gran Hermano’ ha querido dejar claro que el Tribunal aseveró que “lo que publicó Miguel Frigenti era constitutivo de una falta”. Además, Lorena Edo ha querido ahondar más en la situación: “ No ha pagado ninguna multa ni nada económico como él dice. Yo tampoco lo hubiera aceptado. Para mí era cuestión de dignidad no de lucrarme con lo que estaba viviendo”.

Pese a toda la contienda Lorena Edo y Miguel Frigenti han vivido, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha querido lanzar un mensaje a todos aquellos que se dedican a insultar a través de las redes sociales: “El acoso es algo que no deseo a nadie. Es algo muy dañino. Aunque él tuviese el ensañamiento que tuvo conmigo, espero que no sufra ni la mitad de lo que viví yo ”.

Por último, la amiga de Susana Molina ha aclarado que no está buscando volver a la televisión a costa del mayor de los Frigenti: “Si he decidido volver a hablar es porque odio la mentira y el lavado de imagen. No me gusta que se victimice en lugar de asumir, con humildad, lo que hizo. Si me hubiese pedido perdón en su día todo hubiese quedado zanjado”.