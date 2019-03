Lucía Pariente carga duramente contra Kiko y Laura Matamoros: “Tienes muchísima plancha”

Tras confirmarse la sorprendente relación entre Alba Carrillo y Courtois, portero del Real Madrid, la enemistad entrey Lucía Pariente vuelve a ser noticia. Después de las constantes críticas de Kiko Matamoros a Alba Carrillo por sus numerosas relaciones sentimentales con deportistas de élite, parece quey no ha dudado en responder de la misma manera. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha atacado duramente a Kiko y a Laura Matamoros, recordando unas duras palabras de la que fuera ganadora de 'GH VIP' le dedicó a su padre en el pasado.

¡Qué bonitas palabras! De una MATAMIERDAS al padre Matamierdas. 😂😂😂😂😂😂 “PORQUERÍA DE PERSONA”, firmado por tu hija", ha comentado la madre de Alba Carrillo, que no ha tenido reparos en recordar unas palabras Laura Matamoros hace unos años, acusando a Kiko de no ser buen padre. "No eres mi padre ni eres nada, eres una porquería de persona", aseguraba por entonces Laura, muy dolida por el distanciamiento con su padre.