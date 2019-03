Paz Padilla, muy afectada por la muerte de Galindo, se despide de él: “Una persona como pocas”

"¡¡Estoy muy triste!! Martí Galindo era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso, una persona como pocas hay,hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos. Bon viatge amic, et recordaré sempre", ha publicado junto a una imagen del actor.