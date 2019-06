Maestro Joao 'Supervivientes' muestra cómo era con 19 kg más: "Meta conseguida"

El vidente ha sorprendido a todos sus seguidores c on una imagen en la que sale con 19 kilos más y en la que comenta cuál ha sido el método para recuperar su peso. Joao , que está enamoradísimo de Pol Badía, ha decidido enseñar con una doble foto, en una publicación de Instagram, el antes y el después que ha sufrido en los últimos años. El resultado es impresionante.

Pero el exconcursante de 'Supervivientes' ha aprovechado la publicación para explicar cómo se ha sentido con este cambio y hasta los insultos que ha tenido que soportar por el aumento de peso que sufrió. "Meta conseguida.19 Kilos perdidos en 3 meses. Despues de una etapa de insultos, descalificaciones y mofas por mi aumento de peso por algunas personas en redes despues volver de @supervivientestv y una horrible adición a la comida y a la mala alimentacion, gracias a mi adorado @jorgejaviervazquez pude conocer a la ahora amiga mia @doctoraelectanavarrete y el metodo @pronokal_es con el que he cambiado hábitos y he perdido peso cambiando mi relación con la comida", ha comentado Joao en la imagen.

Pero Joao también ha querido, en la misma publicación, mandar un mensaje de ayuda a todas esas personas que lo pasan mal por no tener el físico que otros quieren. "Tengo que deciros a tod@s que no permitais que se metan con vosotr@s por vuestro físico, no permitirlo, yo no lo dejo ni por mi edad ni mi identidad, pero dicho esto os digo que se puede adelgazar sin pasar hambre y estando SAN@.Gracias a tod@s mis #maris por el apoyo y recordar: SE PUEDE", ha comentado un optimista Joao.