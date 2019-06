María Hernández 'MyHyV' sorprende con un cambio de look que no gustará a sus fans: "Me apetecía cambiar"

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que disfruta de su vida familiar junto a sus hijos y Rubén Castro, ha decidido hacerse un radical cambio de look porque tiene una boda dentro de muy poco. María, que ha comentado en el vídeo publicado en su canal de mtmad, llamado 'A mi manera', el proceso de cambio de su melena, se cansa muy pronto de todos sus 'looks' y, por eso, ha decidido apostar por uno más arriesgado y salir de su zona de confort.

Y una vez que se ha realizado el cambio, María Hernández sabe que sus fans la van a preferir con su media melena castaña, pero, aunque haya críticas, no lo puede evitar porque como ella misma dice no le gusta estar siempre con el mismo look. Eso sí, le guste o no a sus seguidores una cosa está clara: La Hernández está guapísima y preparadísima para boda.