María Hernández se sincera y confiesa el motivo por el que no habla de Noel Bayarri: "Me preguntáis mucho"

El motivo real por el que la extronista de 'MyHyV' no habla de Noel

María Hernández ha hablado sin tapujos sobre su vida a través de su perfil oficial de Instagram. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha sincerado como nunca y ha respondido a las numerosas preguntas que le han enviado sus fans. Gracias a su sinceridad hemos podido conocer algunos detalles muy interesantes como el motivo real por el que no habla de Noel Bayarri o si su novio Rubén Castro es celoso.

Uno de sus seguidores ha querido saber quién es más celoso en su relación: Rubén Castro o ella. La extronista de ‘MyHyV’ ha aclarado que ella siempre ha sido más celosa y que Rubén no es “nada celoso”. Ahondando en este tema, también le han preguntado que si perdonaría una infidelidad, a lo que ha respondido así: “Por el momento no he perdonado ninguna”.

Al ser preguntada sobre si volvería algún día a la tele, María ha contestado que eso no depende de ella y que su momento de tele pasó. “Si me lo propusiera, depende para qué, si iría”, ha señalado. Además, ha contado cómo pudo ir a ‘MyHyV’ padeciendo ansiedad: “Creo que en ese momento me dio un subidón. Fue como una oportunidad tan única que no podía perderla por mis miedos.

La cosa se ha puesto más seria cuando uno de sus fans le ha preguntado qué recuerdos guarda de Noel Bayarri y por qué nunca se pronuncia sobre ese tema. La influencer se ha sincerado por completo y ha respondido así a la pregunta del millón: “Me preguntáis mucho. Nunca me he pronunciado sobre mis relaciones, ni de él ni de mis exparejas. Hay cosas que me gusta mantener en la intimidad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA HERNANDEZ (@mariahernandezb18) el 11 Sep, 2020 a las 4:42 PDT

María Hernández se sincera hablando de su vida