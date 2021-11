Marina Díez, exconcursante de 'GH 1', desahuciada del bar que regentaba

La exconcursante de 'GH' no tuvo más remedio que abandonar el establecimiento que llevaba, a pesar de haber asegurado que su convenio con los responsables del bar del local de la tercera edad estaba firmado hasta el próximo mes de febrero.

"Para sacarme del local optaron por romper el convenio que tenían con el Ajuntament, argumentando que debido a la COVID-19 se necesitaba el espacio para usos educativos", ha contado al citado medio la madrileña, que hasta las 00:00 de ese mismo día 18 no recogió sus cosas y entregó las llaves del local.

La exconcursante de 'GH' denuncia además no haber sido notificada de la ruptura del convenio entre la junta directiva de la tercera edad de Badia y el Ajuntament hasta semanas después de la firma.

Marina siempre ha sido una mujer luchadora y no se rendirá hasta que se haga justicia. No obstante, para ella la vida tras 'GH1' no ha sido nada fácil. Poco después de su expulsión, Marina se separó de su marido y abandonó Madrid, su ciudad de origen, para instalarse en Benidorm.