Marta López 'GH' se sincera y enseña pruebas: "He engordado 7 kilos en 2 meses"

"Vamos a comernos la semana....bueno yo a comerme no tanto, que desde hoy que aflojo en el trabajo voy a empezar a controlarme de peso. He cogido en 2 meses casi 7 kilos y desde hoy voy a hacer de todo para intentar bajar y mejorar. Os voy a ir contando...Anda que me he tirado todo el invierno flaca y ahora que es verano yo voy al revés del mundo", ha escrito Marta en tono divertido en su última publicación.

La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar y muchos han coincidido en que no notan para nada que haya subido esos kilos de los que habla. Además, varios han querido dejar constancia de lo guapa que la ven y le han expresado que no necesita adelgazar porque está estupenda así. Pero esto no es todo, a sus seguidores les ha encantado la naturalidad con la que ha contado todo y lo auténtica que es. "Me encanta el rollo que transmites. Se te ve buena gente, buena madre, buena compañera de tus compañeros, trabajadora y guapa, ¡aupa por ti!", escribía una chica.