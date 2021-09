Tras la emisión de ‘ La última tentación ’ hace apenas unas horas, Marta Peñate ha sacado a la luz el último audio que le envió a Lester Luque antes de poner rumbo a ‘La isla de las tentaciones’. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha aprovechado el estreno del nuevo reality para cargar duramente contra su ex y contar toda la verdad de su relación antes de que empezaran las grabaciones del programa.

La canaria no levanta el pie del acelerador. Si por algo se ha caracterizado siempre Marta es por hablar con total naturalidad y transparencia. Por eso ahora no iba a ser menos. La influencer ha hablado sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de filtro para desenmascarar a su expareja y desmontar la historia que cuenta frente a cámaras.

Y es que antes de poner rumbo a República Dominicana para grabar ‘La última tentación’, Marta Peñate y Lester tuvieron un encontronazo que ahora ella ha sacado a la luz . “Le mandé un audio”, ha reconocido la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’, que ha cargado duramente contra su ex y contra su actual pareja, Patricia Iglesias .

Pero Marta no solo ha tenido palabras para su ex. Mayka Rivera tampoco se ha librado de las perlas de la exconcursante de ‘Gran Hermano’, que no solo ha opinado sobre la relación de la murciana con Alejandro Bernardos, sino que también ha contado el verdadero motivo de su enemistad. "Ha dicho cosas muy fuertes", ha comenzado explicando antes de entrar en más detalles sobre su 'triángulo amoroso' en el que también forma parte Tony Spina.