Melani ‘MyHyV’ posa irreconocible con su novio y sus seguidores reaccionan: "Me gustaba más antes, más natural"

"¡Madre mía si no la he conocido!", "¡Vaya labios más exagerados que se ha puesto!", "¿Es que nadie aconseja a esta chica? Qué barbaridad", "Te has pasado con el photoshop", "No parece ella. Es respetable pero me gustaba más antes más natural", son sólo algunos de los cientos de comentarios que han criticado el nuevo rostro de Melani. Lo cierto es que la joven ya no es la que conocimos hace años en la televisión, ahora la joven se ha despedido de su inocente imagen para enseñar un aspecto mucho más diferente.