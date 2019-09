Melani Soler 'MyHyV' reaparece irreconocible y sus seguidores opinan: "Te has pasado con el bisturí"

A Melani Soler la conocimos como pretendienta de Diego y posteriormente de Fabio en ' MyHyV '...Pero como la chispa del amor no terminó de encenderse con ninguno de los dos, el programa le dio la oportunidad de hacerse con el trono, una oportunidad que, como era de esperar, Melani no dejó escapar.

Dulce pero con un carácter muy marcado, su paso por ' Mujeres y Hombres y Viceversa ', no dejó indiferente a nadie. Ahora, Melani ha revolucionado las redes sociales con una serie de fotografías en las que aparece, según sus seguidores, completamente irreconocible. De pelo negro, ojos avellana, labios carnosos y cuerpo de infarto, la extronista ha impactado a todos sus 'followers', entre los que ha generado un debate: los que opinan que está más guapa que nunca y los que piensan que se ha "pasado con el bisturí". Si quieres ver su nuevo aspecto, dale al play del vídeo .

El gran cambio físico de Melani Soler 'MyHyV'

Lo cierto es que Melani Soler ya no es la Melani que recordábamos, pues la joven ha dicho adiós a su imagen más inocente para dar paso a un aspecto mucho más maduro y sensual. Sin embargo, este gran cambio no ha agradado a muchos de sus seguidores, que no han dudado en decirle a Melani que "antes estaba mucho más guapa".