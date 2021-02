Desde 'Be Strong', su canal de mtmad donde comparte todas las novedades sobre su vida cada viernes, la influencer se ha abierto como nunca, aclarando de una vez por todas si ha roto su amistad con la que fuera tronista de 'MyHyV' después de meses sin aparecer juntas públicamente.

"Voy a hablar de todo lo que se especula y a aclarar con quién me llevo y con quién no. No sé fingir", ha comenzado asegurando la de Elche, dispuesta a revelar de una vez por todas cuál es el verdadero trato que mantiene en la actualidad tanto con la catalana como con el resto de sus compañeras de programa.