Merche no ha terminado la semana con buen pie. La cantante ha sufrido accidente escalando que le ha dejado con la mano, la muñeca y buena parte del brazo totalmente vendada. La que fuera pareja de Arturo Requejo por más de siete años ha mostrado las secuelas del incidente y ha lanzado un mensaje tranquilizador para no preocupar a su amplia legión de seguidores.

"Aquí estoy, tomándome mi cafecito con los dedos como morcillas de burgos", ha comenzado señalando entre risas y tomándose este desagradable percance con un humor admirable. Tal y como ella misma ha reconocido, el motivo de este accidente ha sido por dejarse llevar por su amor por la escalada. "Me creo que soy Spiderman. Me gusta mucho escalar y me he lastimado la mano”, ha continuado explicando, mostrando a cámara su mano derecha, completamente vendada.