Noemí Merino 'GH' se atreve con un 'topless' en la playa dos meses después de dar a luz: "Mejorando cada día"

Noemí 'GH' utilizará el pipí de su bebé para combatir las manchas

La exconcursante de 'GH' se lanza a probar suerte con la orinoterapia y aplicará el pipí de su niña mojado en algodón: "Todas las mañanas me levantaré e intentaré hacer un Instagram o algo para que vean que es verdad. Cogeré el pipí del pañal y me embadurnaré un poquito... Me da un poquito de grima pero lo haré", la ex gran hermana mostrará, incluso, los resultados en su cuenta de Instagram.