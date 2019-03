El novio de Oriana toma una drástica decisión tras "su infidelidad" con otras chicas: "Ha llegado el gran día"

telecinco.es

Después de que haya salido a la luz una confidencia del actual novio de Oriana Marzoli y una pretendienta de 'MyHyV', Eugenio ha mandado un comunicado a través de su perfil de Instagram, minutos antes de abandonar la red social. Un mensaje que detalla todos los motivos por los que, no sabemos si temporalmente o de manera definitiva, ha decidido alejarse de las redes.

Tras conocerse el supuesto tonteo del empresario con varias chicas relacionadas con el universo de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', parece que los seguidores de la protagonista de 'Crazy Trip Tailandia' han llenado las redes de su chico de mensajes negativos. Este motivo, podría haber sido el principal causante de que Eugenio finalmente haya decidido abandonar las redes sociales, pero no sin antes explicar el por qué de su partida.

"Ha llegado el gran día. Me libero de un mundo en el que no se distingue la realidad de la ficción, donde a las personas se las conoce por lo que hacen o tienen y no por ser como son. Han sido 7 años en los que he conocido a gente estupenda, 7 años donde me he reído, en los que he compartido una forma de ver la vida muy fresca", ha comenzado explicando el novio de la que fuera tronista de 'MyHyV', muy desencantado con la imagen que se proyecta en las redes sociales. Pero esta no es la primera vez que se hacen públicas las supuestas infidelidades por parte de Eugenio. La propia Oriana ha confesado en alguna ocasión que el principal motivo de las rupturas entre su chico y ella han sido los tonteos del empresario con otras chicas.

Finalmente, parece que la presión ha podido con Eugenio y el novio de Oriana ha dicho adiós a Instagram, precisamente la misma plataforma que su chica y él habían usado para intercambiarse insultos y protagonizar una monumental bronca a través de un directo de la extronista de 'MyHyV'.

Eugenio ha abandonado su cuenta de Instagram, pero no sin antes agradecer a todos sus seguidores que le han apoyado durante todos estos años: "Creo que he sabido empatizar con toda la gente que me sigue, haciéndoles disfrutar casi tanto como lo he hecho yo. Pero tan solo unos minutos me han hecho darme cuenta que ha llegado el momento al 100% sin importar quién lo ve o a quién le gustaría estar ahí. Por eso, me despido".

Por último, el novio de Oriana ha querido mandar un mensaje de superación, animando a sus seguidores a cumplir sus sueños y no centrarse tanto en un mundo virtual. "Mando mucho apoyo a toda la gente a la que he servido de inspiración, a esa gente en la que he despertado un interés por superarse, gente que quiere cumplir sus objetivos, sin importar las barreras del camino. Mando un fuerte abrazo a todos los que han disfrutado y reído con mis hazañas. También a las que han criticado o sentido rechazo por ellas. La personalidad y la energía está en cada uno de vosotros, no necesitáis una red llena de seguidores para sentirnos importantes. ¡Nos vemos en las calles! Os quiere, Euyenio". ¿Cómo le habrá sentado a Oriana, que es toda una influencer con casi 2 millones de seguidores en Instagram, esta cruzada de su chico con su red social favorita? ¿Habrá perdonado las supuestas infidelidades por parte de Eugenio? ¡Estaremos muy antentos de todas las novedades de esta pareja!

Pablo, destrozado por la nueva relación de Oriana

Hace solo unos días, Pablo Z, exnovio de Oriana, publicaba una romántica declaración dedicada a la extronista de 'MyHyV', tan solo unos días después de saber que ha vuelto con su otro ex. Destrozado por saber que la protagonista de 'Crazy Trip Tailandia' ha puesto punto y final a su historia de amor y le ha dado una nueva oportunidad a Eugenio, el poeta ha confesado todo lo que sigue sintiendo por ella.

