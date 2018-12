Omar Montes se enzarza con Julio Feroz en plena calle: Todas las imágenes

No sabemos si es real o mentira, si realmente es una broma entre colegas o verdaderamente han podido protagonizar una fea y absurda pelea. Lo cierto es que nos extraña mucho que dos personas que se conocen y se aprecian, como Omar y Julio Feroz, que han enseñado en sus redes los momentos que han compartido, sean capaces de enfadarse así en plena calle y menos que lo comparta, no sólo uno de sus protagonistas en sus redes, sino también su pareja, que en este caso no es otra que Isa Pantoja.