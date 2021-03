El corazón romántico del que siempre ha hablado Omar Montes parece que por fin está ocupado. Y es que desde que asistimos a su ruptura con Isa Pantoja en 'GH VIP' , no se le habían conocido demasiadas relaciones al cantante, pero parece que en el plano del amor ahora sí que está de suerte.

La responsable de que Omar Montes estés como loco es Lola, una joven de 18 años con la que ya convive en su piso de Carabanchel, tal como indica en exclusiva en portada la revista 'Diez Minutos' . Con ella se le ha visto al ex de Isa Pantoja paseando por la calle y acompañándole a sus clases de boxeo en una actitud muy cariñosa. Algo que ha hecho que todos centremos la mirada en quién es esta chica hasta ahora desconocida por la que ahora late tan deprisa el corazón de Omar Montes.

Según publica la revista, Lola es una joven a la que en su entorno se la conoce como la 'Kardashian gitana' porque le gusta el estilo, la forma de vestirse y de maquillar de las integrantes de la famosa saga familiar de Estados Unidos. Poco más se conoce de ella porque tal como indica 'Diez Minutos' no cuenta con Instagram ni redes sociales todavía, pero lo que sí se sabe es que se conocieron hace dos años, aunque los grandes pasos no los hayan dado hace bien poco.

Omar Montes, afortunado en el trabajo y ahora también en el amor

La vida sonríe a Omar Montes. El cantante puede presumir de tener más de un millón de seguidores en sus redes, de que todo tema que lanza es un éxito, que se lo rifan para colaboraciones y además la marca de deportes Puma le ha fichado para ser imagen de la firma y se está preparando un documental sobre su vida. Una historia que como él define empieza desde abajo, "he pasado hambre y me ha faltado de todo en la vida", ha dicho el ganador de 'Supervivientes' en varias ocasiones, pero eso no le ha impedido alcanzar sus metas y llegar ahora a lo más alto, haciendo lo que más le gusta.