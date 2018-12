La contundente respuesta a sus detractores seguía incidiendo en el foco de la polémica: "Dicen que, por no haberme familiarizado con las letras, no sé reproducir bien los asuntos que quiero tratar. ¡Raza de torpes! No saben que podría responderles, que aquellos que se vanaglorian de los trabajos ajenos los que no quieren permitirme gozar de los míos”.