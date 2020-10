Eso sí, no todos tienen el mismo éxito en la Red. Y es que, aunque todos han visto cómo su número de ‘followers’ ha aumentado considerablemente en los 29 días de emisión del programa, algunos de ellos han batido todos los récords. Es el caso de Melodie Peñalver, quien aterrizó en tierras del Caribe con poco más de 13.000 seguidores y ha acabado con… ¡Casi 700.000! Aún así, la ex de Cristian aún no ha alcanzado a la ‘reina’ de la plataforma...