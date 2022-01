Ahondando en este punto, Patricia Pardo ha destacado que tanto ella como Francisco Márquez se han tomado sus tiempos para poder hacer más sencillo este trance a sus hijas y la postura que en un principio tomaron fue la de no cesar de inmediato la convivencia. "No lo pude hacer. Me separé, pero no me fui de casa al día siguiente. Tuvimos que buscar alternativas", ha explicado en esta entrevista.