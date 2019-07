Paz Padilla dedica unas emotivas palabras a su hija por su graduación: "Pasaremos lo que el futuro nos traiga"

"Comienza una nueva etapa en la vida, en la que ya solo necesitas consejos, porque sabes hacia donde quieres ir, te acompañaré en tus nuevos caminos,como cuando empezaste andar, sin darte la mano pero muy pendiente de si te caías para levantarte rápidamente y decirte, !!!!No passa res!!! !!!Ápali!!. Boleta, com no volies que et diguessis.



Juntas pasamos momentos difíciles y, juntas pasaremos los que el futuro nos traiga. Cuando me encontré sola contigo tuve mucho miedo pero pronto descubrí que eras fuerte y que la unión de ambas nos hacía crecer e intocables, así serás tu siempre, “INTOCABLE”. Te quieroooo!!!! Felicidades!!!!"