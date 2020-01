Pecho, labios o pómulos: los retoques estéticos más demandados de los personajes de Telecinco

Si bien es verdad que antes los arreglitos se entendían como la opción perfecta para terminar con tus complejos, lo cierto es que a día de hoy, en muchas ocasiones, este tipo de pinchazos sirve para prevenir más que para curar. Así lo demuestran nuestros telecinqueros, que han ido cayendo rendidos (uno detrás de otro) a los encantos de la medicina estética, por eso no nos extraña nada que cada vez estén más radiantes y rejuvenecidos. No te pierdas este listado si quieres ver cuáles son las intervenciones estéticas más demandadas y que mejor sientan a nuestros vips.

En su caso, los doctores llevaron a cabo una resección de piel de 9 centímetros de anchura de cada pecho. Aunque no era la primera vez que la ex de Kiko Matamoros se sometía a esta intervención, en esta última ocasión decidieron colocar unas prótesis de 295 gramos para fijar el pecho en su lugar. “Me he puesto prótesis porque, de otro modo, con la edad que tengo, se volvería a caer en cinco años”, comentaba la colaboradora de ‘Viva la Vida’. Pero ella no ha sido la única: Aurah Ruiz y Raquel Mosquera son otros ejemplos de mujeres que han recurrido a este método.