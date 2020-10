Trabajó como peluquero y tiene tres hijos: la vida de Jesús Calleja detrás de las cámaras

La audiencia ha visto al presentador escalar montañas, bajar a una de las cuevas más profundas del mundo o realizar una impresionante expedición al Polo Norte. Sin embargo, cuando Calleja se desprende del ‘uniforme de trabajo’, se convierte en una persona que no pierde de vista las tendencias.

El aventurero ha confesado, en más de una ocasión, ser coqueto y no ha tenido problema en compartir uno de sus talentos ‘ocultos’ con sus miles de seguidores. Y es que, aunque parezca difícil de creer, Jesús Calleja iba para peluquero. Eso sí, el mismo ha reconocido que, a pesar de que tenía destreza con la tijera, no le gustaba nada la profesión.

Pero, sin duda, una de las personas más importantes en la vida del aventurero es su hermano, Kike. Los hermanos Calleja son inseparables. No solo comparten amigos y aficiones, en especial los desafíos extremos y el amor por la naturaleza, sino que siempre han trabajado juntos. Jesús y Kike ejercieron durante más de una década de peluqueros y, más tarde, se dedicaron a vender coches durante 14 años.

Por supuesto, no dice que no a una sesión de mimos caninos en el sofá. “Mi casa está llena de mimos. Mimos para todos. Entre mimos y sonrisas, todo se hace más llevadero… Os puedo parecer ñoño, pero me gusta…”, reconoce el montañista mientras juega con una de sus mascotas, Simba.