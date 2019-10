Pepe Flores 'GH' posa con su novia y anuncia que esperan un hijo: "Voy a ser papá"

El que fuera ganador de ' Gran Hermano 12+1' ha comunicado en sus redes una noticia de lo más especial. Pepe Flores ha posado junto a su novia, la modelo Marina Pérez, para anunciar de la manera más romántica posible, que están esperando su primer hijo. La parejita está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida ¡y no es para menos! Pues en apenas cinco meses darán la bienvenida al mundo a su bebé.

"Pues voy a ser papá", ha escrito el bailarín en su cuenta de Instagram junto a una tierna foto en la que aparece abrazando a su chica por detrás y formando con las manos un corazón en su incipiente barriguita. Esta noticia, que ha sido toda una sorpresa para sus seguidores, también pilló de improvisto a los propios protagonistas, que han asegurado que, a pesar de no ser un niño buscado, es muy deseado.

"Estamos súper contentos. No habíamos dicho nada porque los tres primeros meses son los más complicados. Todavía no sabemos el sexo", ha asegurado el exconcursante de 'GH' en una entrevista que ha concedido para 'Qué me dices!', en la que ha confesado que, aunque lo importante es que el bebé llegue con salud, él prefiere un niño para que se pueda llamar Pepe Flores Junior: "Sería la tercera generación", ha contado. "Si es chica tenemos un problema. Marina quiere que se llame Manuela y yo prefiero María o Aitana. Pero como iré yo a registrarla...", ha señalado entre risas.