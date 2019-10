Gloria Camila preocupa a sus seguidores por su delgadez: "Estás demasiado flaca"

Cada vez que Gloria Camila reaparece en redes sociales, los 'likes' y los comentarios positivos son instantáneos. En esta ocasión, la hija de Ortega Cano ha publicado unos 'selfies' en su cuenta de Instagram que en pocas horas han superado, ni más ni menos, que ¡la barrera de los 39.000 me gustas! Sin embargo, ha habido quienes no han pasado por alto su impactante cambio físico y se han preocupado por la bajada de peso de la que fuera concursante de ' Supervivientes '.

La ahora exnovia de Kiko Jiménez ha triunfado en redes con estas fotos y ha recibido un sinfín de piropos, pero lo cierto es que su estado físico no ha pasado desapercibido para algunos de sus 'followers', que han considerado que la hija de Rocío Jurado está "demasiado flaca". "No adelgaces más, por fa", "estás más delgada", "come un poco más" o "¿Soy yo o se está quedando muy delgada?", son algunos de los mensajes que han mostrado su preocupación por esta pérdida de peso.

Además, ha habido quien ha visto en estas imágenes, en las que podemos verla con un gesto serio, mirando directamente a cámara, que la influencer no estaría tan feliz y tranquila como asegura estar. "Qué carita tan triste", "ánimo guapa, que te veo la cara muy triste", "no me gusta que estés tan seria", o "no estés triste, que no sabes bien el peso que te has quitado de tu vida", le comentan, haciendo referencia a su ruptura con Kiko Jiménez, que podría estar pasándole una mala factura a la exsuperviviente, tal y como han señalado sus fans.