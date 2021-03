"Gracias por los mensajes de apoyo que me estáis mandando. Para todos: estoy mejor y recuperándome en casa", ha escrito el Francisco Nicolás acerca de lo que vivió la pasada noche del domingo en la calle. En concreto, todo sucedió pasadas las once de la noche a la altura del número 40 del Paseo de la Castellana de Madrid. El exconcursante de 'GH VIP' salía de cenar de un restaurante junto a dos amigos y, poco se iba a imaginar que los chicos que se le acercaron terminarían por pegarle una paliza .

El motivo que ha alegado y detallado en la denuncia que ha interpuesto es que estos le pidieron hacerse una foto, pero al pequeño Nicolás las formas de cómo se dirigieron a él no le terminaron de gustar. "Nunca digo que no a una foto, pero no me gustó y uno me agarró del cuello", es lo que él mismo contó al programa de 'Ya es mediodía'. A partir de ese instante se sucedieron los insultos, los empujones y una agresión que le provocaba una fuerte hemorragia en la nariz. En ese punto es en el que el decidió grabar los hechos, mientras había gente que se ofrecía a socorrerle.