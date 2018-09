La surrealista pillada de Joao y Pol Badía: Juntos por la calle y agarrados de la mano

Sea verdad o mentira, lo cierto es que no sabíamos que existía ni una relación de amistad o colegueo por parte de Joao y Badía. Desde 'Outdoor' nos hemos puesto en contacto con Amor Romeira, la que grabó las imágenes "por casualidad", y estas son las declaraciones que nos ha dado:

La exgranhermana también ha comentado que en un principio pensó que le estaban grabando para un montaje y que ella por casualidad les había jodido el negocio: "Mi amiga me dijo 'el Pol no sabe que hacer ya para salir en la tele' y yo me quedé en shock. Está claro que es algo muy raro, pero que cada uno haga con su vida lo que quiera".