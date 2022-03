Rafa Mora se retoca los glúteos para conseguir un efecto 'push up': "No me oculto"

El exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una publicación en Instagram en la que posa muy sonriente desde una camilla mientras le realizan el tratamiento en el trasero en la clínica Diego de León, un centro especializado en medicina estética en el que el valenciano suele confiar para sus intervenciones. "Este verano voy a lucir 'glúteos push up' en Ibiza", explicaba Rafa, que continuaba diciendo que nunca niega los retoques estéticos que se va haciendo: "¡Ya sabéis que no me oculto!".