Raquel Bollo se sincera como madre en el cumple de su hijo: "Tan mal no lo he hecho"

La colaboradora de 'Sálvame' se desahoga felicitando a su hijo

La colaboradora de 'Sálvame', que va a ser abuela tal y como confirmó 'Semana' hace unas semanas, no ha dudado en felicitar a su hijo Manuel Cortés por el día de su cumpleaños. Pero la Bollo no lo ha hecho de forma convencional sino que le ha dedicado todo un post con una frase que ha destacado sobre el resto del texto escribiéndola en mayúsculas: "TAN MAL NO LO HE HECHO".

En la publicación, en la que se puede ver a su pequeño retoño de bebé en la bañera, se puede leer la dedicatoria de Raquel: "Desde que naciste la vida me ha ido dando grandes enseñanzas, el camino hasta llegar al día de hoy no ha sido fácil a pesar de lo k piensen, ser padre y madre no es fácil... pero ahora que veo en lo que te has convertido, sé que ha merecido la pena. pues lo más importante en la vida es tener principios, valores y educacion. Y no hablo solo de dar las gracias o pedir por favor, hablo de no hacer daño gratuito y ser noble..."

Pero la colaboradora de 'Sálvame', en el ojo del huracán tras la publicación en 'Semana', que afirmaba que su hija esperá un hijo con su novio actual, a pesar de que la propia Raquel prefería ni desmentir ni confirmar la noticia, también ha querido dar un mensajito, que parece está dedicado a sus haters: "Gracias por crecer asi pues el mayor regalo k puedo tener en la vida es mirarte y pensar TAN MAL NO LO HE HECHO. No cambies nunca @manuelcortesbollo ,si intenta mejorar o limar lo k se pueda y la vida te dara recompensando te deseo todo lo mejor. FELICIDADES HIJO, TE AMO POR SIEMPRE".

