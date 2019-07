Raquel Lozano 'GH' cuenta la relación actual que tiene con Ylenia y Sofía Suescun tras 'GH DÚO'

Pasada la convivencia de 'GH DÚO' y con la perspectiva del tiempo pasado, Raquel Lozano no ha tenido pelos en la lengua para responder a todo lo que los seguidores le han preguntado a través de sus stories de Instagram. La experiencia en el reality, planes de futuro con su novio y sobre todo la relación o no relación que mantiene con los que fueron sus compañeros en Guadalix de la Sierra... han sido los temas que han ocupado especial relevancia en este improvisado cuestionario.

La exconcursante de 'GH DÚO' ha contestado ilusionada que sí será una de las asistentes a la fiesta de la productora Zeppelin que busca reunir a todos los concursantes que participaron y en ella podrá volver a ver a algunos de los compañeros a los que a algunos no ha visto casi desde la final del concurso.

Menos sorprendente es la relación que Raquel ha mantenido con su 'gran enemiga' Sofía Suescun después del reality. Si su relación no era buena de entrada, la convivencia no logró mejorarla y ante la pregunta de si podría lograr en un futuro un entendimiento con ella para terminar siendo amigas, Raquel se ha mostrado tajante y ha respondido con un rotundo "en la vida".

Uno de estos casos sería el de Candela, con la que tenía una buena relación en Guadalix, pero que ahora no es el caso porque según ella ha descubierto su verdadero lado: "¡Es muy lianta! No me gusta la gente así".