Rocío Flores se tatúa de nuevo: la historia detrás del número que se ha grabado en la piel

Decidida a que las cosas tengan un significado y a llevarlas consigo misma, en su propia piel, Rocío Flores ha vuelto a tatuarse . Esta no es la primera vez para la exconcursante de 'Supervivientes' , pero sí que es la vez en la que ha pensado únicamente en ella para dar color a su piel. Una cifra (el número 13), que la nieta de Rocío Jurado se ha grabado en una parte de su cuerpo y que tiene un significado muy especial.

La cifra en cuestión es una muestra de que Rocío Flores no es supersticiosa. Se trata del número 13 y, no solo lo va a lucir a partir de ahora para demostrar que no cree en la mala suerte, sino también porque para ella es especial y tiene un significado. Para la nieta de Rocío Jurado esta cifra representa sus orígenes, un número que siempre ha estado muy presente en su vida y que aparece en su propia cuenta de Instagram (@rotrece).