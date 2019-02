Ruth Basauri 'MyH', destrozada, confirma su ruptura con Ricky: “He estado engañada un año”

telecinco.es

La que fuera pretendienta de Manu en 'MyHyV' y estrella en 'mtmad' con su canal 'Made in Basauri' ha confirmado que Ricky y ella no están juntos desde el día 17 y que se siente muy decepcionada porque le ha engañado durante un año. Ruth Basauri ha pedido a sus seguidores que dejen de seguir a su novio y ha avisado que se retira de las redes sociales para descansar y desconectar de todo.

La extronista de 'MyHyV' ha contado a través de su perfil de Instagram el duro momento que está viviendo. Con lágrimas en los ojos y cámara en mano, Ruth ha explicado que desde el día 17 no está con su chico y que en las últimas horas ha conocido una noticia que no le ha ayudado nada a superar la ruptura.

Tras volver de Italia y ver algunas cosas raras que no le gustaban nada, Ruth decidió en España, la pasada semana, dejar a Ricky. La joven ha contado que ella ha sido la que ha tomado la decisión y que se le está haciendo muy difícil superar la ruptura, pero también ha contado algo que no se esperaba y que no le ha ayudado nada a mejorar su estado de ánimo. Aunque no tenía esperanzas de volver con él, la expretendienta de 'MyHyV' sí ha contado que se fue de redes sociales para vivir "en luto" el trago por el que estaba pasando. Pero, para su sorpresa, Ruth se ha visto en la necesidad de contar a sus seguidores lo que ha descubierto estos días gracias a una amiga.

"Me mandan una conversaciones de él con una persona conocida con el mismo Ricky que me encontré en febrero del año pasado, que ahora explicaré cómo es, calentándola para follársela tal cual. Eso no se hace tío", ha contado Ruth en una de las más de treinta stories que ha subido a su perfil de Instagram.

Después, la extronista de 'MyHyV' ha contado que el año pasado se presentó en Bilbao porque un mes antes ella lo había dejado con él porque le había estado engañando con una chica en Italia, la cual le mandó a Ruth unas conversaciones subidas de tono con su novio durante tres días que se dieron un respiro. Ella en ese momento negó públicamente que tuvieran ninguna crisis o que lo hubieran dejado, pero la verdad fue muy diferente: "Dije que había sido una confusión y culpa de los dos. Mentira. Quise camuflarlo. Aunque sí me confesó que aunque no había tenido nada físico con esa chica sí había estado escribiéndose con otras chicas Y decidí darle un voto de confianza".

Para finalizar, Ruth ha explicado que su novio ha seguido igual y que le ha engañado: "He estado engañada todo un puto año entero. Y encima tienes los cojones de escribirle a una amiga mía calentándola, menos mal que me lo ha dicho. Estoy pasando una semana de mierda, porque estoy oculando cosas y haciendo ver que tengo una relación estupenda cuando es una mierda". De esta manera se ha sincerado con todos sus seguidores y ha pedido, por favor, que lo dejen de seguir: "Toda la gente que me quiera, dejadlo de seguir en redes sociales porque no se merece nada. Para mí está muerto y enterrado".

También ha comentado que cuando se vea con fuerzas grabará un nuevo vídeo o lo contará más tranquila por redes sociales, pero que, ahora mismo, va a desaparecer de la red por unos días porque necesita tranquilidad. "No puedo más, espero que lo entendáis y os mando un besazo", ha finalizado.