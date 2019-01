Rym 'MyH' cambia radicalmente de look tras quemársele el pelo

Tras realizarse un tratamiento en el cabello, la que fuera tronista de 'MyHyV' ha sufrido un percance que le ha obligado a cortarse el pelo de manera radical. Muy enfadada por todo lo ocurrido, Rym ha posado con su nuevo ' look' y ha compartido con sus seguidores todos los detalles de por qué ha terminado con el pelo totalmente quemado. "No es por el pelo, el pelo crece y gracias a dios me gusta corto, pero a mí lo que me ha molestado han sido las maneras", ha comenzado explicando.

Muy indignada, Rym ha explicado que, tras dejarle el pelo completamente estropeado, el salón estético donde acudió no ha querido hacerse responsable y no ha conseguido que le devuelvan el dinero invertido. "¿Os acordáis del destrozo que me hicieron en el pelo? Pues no me quieren devolver el dinero que me gasté y fue un pastizal. Lo único que me dicen es que me regalan tratamientos, pero eso no soluciona nada. No quiero volver allí solo por el mal recuerdo", ha contado. Además, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres' ha compartido a través de sus 'stories de Instagram una fotografía del estado de su pelo, totalmente quemado, tras pasar por dicha peluquería.