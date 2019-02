Sandra Barneda emociona a Nagore con su cariñosa felicitación de cumpleaños

Ahora, y por el 36 cumpleaños de Nagore Robles, Sandra ha subido una foto juntas que da a entender que de rumores, nada de nada. "Y por muchos más... ❤️ happy todo for you and you! ❤️", le ha escrito la presentadora en la foto en la que ambas salen mirándose sentadas una encima de la otra en el campo. A lo que Nagore, no ha dudado en responder: "Happy with you my ❤️".