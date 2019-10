Sofía Suescun y Kiko Jiménez posan juntos y sin nada de ropa en la cama

Los que pensaban que la relación amorosa entre los ex grandes hermanos estaba destinada al fracaso, estaban muy equivocados. La pareja ha decidido darse una nueva oportunidad tal y como hemos visto en esta fotografía y tal y como han comentado en ‘MYHYV’, confirmando que sí, que están juntos.

Tal y como ella misma ha revelado, en su peor momento con Kiko, la hija de Maite Galdeano intentó hablar con Gloria Camila sobre su ex. “Cuando una coge un rebote de celos y está insegura puede recurrir a la ex”, afirmaba Sofía durante el programa de 'MyHyV', ante el asombro de los asistentes en plató.

Los exconcursantes de 'GH' vuelven a estar juntos y a disfrutar de la pasión

Y si en el programa de Cuatro, el ex de la hija de la Jurado aseguraba que estaba genial con su chica y que no había dormido practicamente nada, Sofía también explicaba lo siguiente: "“Estamos muy bien, pero es verdad que los vídeos no desaparecen”. Una sentencia con sus palabras que parecen haber desaparecido tras la últma story en la que salen juntos y desnudos compartiendo cama.