Sofía Suescun vuelve a copiar a Gloria Camila y provoca reacciones: "Estás obsesionada"

Si creíamos haberlo visto todo, estábamos muy equivocados. Sofía Suescun podría haberse vuelto a inspirar en Gloria Camila para uno de sus estilismos. Porque primero fue la polémica del ya famoso pijama, pero ahora son tres collares que Suescun luce en Instagram y que, casualidad o no, ya habíamos visto en la hija de Rocío Jurado antes. Te lo contamos.

La historia de 'inspiración vs. copia' comenzó cuando la ganadora de ' Gran Hermano ' cogió prestado un pijama que la hija de Ortega Cano se dejó en casa de quien entonces era su novio y así fue como apareció en el vídeo de presentación de Kiko para 'GH VIP': enfundada en el pijama de su archienemiga.

Sin embargo, la de Pamplona ha dado un paso más en su interminable guerra con la ex de su actual pareja. No sabemos si ha sido a propósito o pura casualidad, pero Sofía apareció el pasado domingo luciendo los mismos collares que en su día lo hiciera Gloria Ca. ¿Y quién ha sido el cerebro pensante que se ha dado cuenta de este movimiento? Pues Amor Romeira, como no podía ser de otra manera.