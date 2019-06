Steisy 'MyHyV' hace su confesión más dura: "Fui violada, maltratada y secuestrada"

En 'Outdoor', hemos podido confirmar con ella que lo que ha contado es su testimonio personal, un testimonio que no ha pasado por alto para muchos de sus seguidores más fieles. Con este texto, Steisy ha relatado algo que nunca podrá olvidar: "De verdad, en alguna cabeza humana cabe que una mujer que ha sido maltratada, violada y secuestrada, que ha recibido palizas hasta en el carnet de identidad, busca algo que no sea amor en una pareja. En serio, que os den por el culo. No todo vale en las redes sociales. Cuento esto que ni debería porque podría hacerlo cobrando y más cosas que no se pueden contar por aquí porque ya está bien".