Terelu Campos, angustiada por María Teresa tras la muerte de Mila Ximénez: "No lo puede superar"

"Está siendo muy duro el proceso de aceptación de lo que ha pasado y de que no voy a volver a verla físicamente. Pensarlo me desgarra el alma ", comienza Terelu Campos en su blog de Lecturas . Sin embargo, la tertuliana quiere sacar el lado positivo: "Antes tenía que esperar a que ella tuviera fuerzas para descolgar el teléfono para hablar o para contestar un mensaje, pero ahora está dentro de mí y puedo recurrir a hablar con ella cada vez que quiera o que lo necesite".

Y es que la muerte de Mila Ximénez ha dejado intranquila a Terelu Campos respecto a su madre: "Siento que Teresa ha dado un bajón en estos días y me preocupa . Influye mucho pensar en la edad que tienes y en que pueda pasarte algo en cualquier momento ". La que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ estaría derrumbada desde que se conociese la fatídica noticia.

Terelu Campos ha querido agradecer los homenajes que se han hecho a Mila Ximénez y, en especial, al de 'Sálvame'. La periodista ha desvelado que le enterneció el mural con la cara de la que fuera concursante de ‘'GH VIP': "Me he sentido muy orgullosa de mis compañeros y de todo el equipo de 'Sálvame', porque han sabido transmitir a todos los espectadores que los siguen cada tarde el dolor por su pérdida y su pasión por ella ".

Pero no todo queda ahí. La madre de Alejandra Rubio ha asegurado que le hubiera gustado estar en 'Sálvame' el día del homenaje a Mila Ximénez: "Tengo que confesar que me hubiera gustado estar en esa azotea escuchando a Juan Peña cantar y viendo esa nube de globos amarillos subiendo al cielo a reencontrarse con ella. Sí, me hubiera gustado volver a 'Sálvame' ese día".