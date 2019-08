Toñi Moreno confiesa el motivo por el que acaba en el hospital: "Estamos las dos estupendamente"

Ante todas las noticias sobre la caída que ha sufrido, Toñi Moreno ha querido comunicar cómo se encuentra y mostrarlo con una divertida imagen: "Me preguntáis todos cómo estoy. Ya me veis, con la nariz de Mr Potato. Jajajajjajajajajajaj. Y como si me hubiera atropellado un camión!!!! Perdí el equilibrio y aterricé como pude .... Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso ... Besos y os quiero". Si quieres ver la foto que ha subido y más datos del accidente que ha sufrido, dale play al vídeo de apertura.