Toñi Moreno escribe una carta a su padre: "Ahora que no está, me guía más que nunca"

Toñi Moreno ha compartido con sus seguidores una bonita y profunda reflexión que ha conseguido ablandar el corazoncito de sus más de 430 mil seguidores en Instagram, que se han volcado con la presentadora de ' MyHyV ' en este particular e improvisado homenaje a su padre fallecido, al que ha querido recordar con unas emotivas palabras.

Toñi Moreno dedica a su padre su carta más personal

"Creo que en esta vida me faltaron horas, pero es curioso...ahora que no está, me guía más que nunca. Papá, te echo de menos", ha confesado la andaluza en la que ha sido una de sus publicaciones más personales hasta la fecha. Como era de esperar, la imagen en cuestión se ha convertido un hervidero de comentarios positivos, entre los que ha destacado el de su compañera de programa, Nagore Robles, que le ha querido mandar un corazón y unos emoticonos cariñosos, o el de Marisa Martín-Blázquez, que ha recordado a su amiga que su padre sigue con ella: "Te cuida y está orgulloso de ti", la ha comentado la colaboradora de 'Ana Rosa'.