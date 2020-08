Verdeliss estalla por la presión a la que le someten sus seguidores: "He explotado"

Al ver que Verdeliss no respondía a su propuesta, los ataques han comenzado: “Francamente qué total decepción. Mira, Verdeliss, los sorteos de cremitas ahora mismo no son lo primordial, como sanitaria y con ética moral (…) me apena muchísimo en lo que te has convertido. Empatía cero”, le han escrito en tono exaltado desde este perfil que la influencer ha preferido mantener en el anonimato.

Los motivos por los que Verdeliss ha explotado como nunca antes

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha reconocido que no puede más y que ha “explotado”. “Se me carga de culpa, se me juzga sin compasión (o incluso se me insulta) si no obedezco a peticiones”, ha escrito Verdeliss desde el más profundo enfado.