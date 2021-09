Naiala Melo vive recorriendo el mundo sola 15 años después de ganar 'Gran Hermano'

Naiala Melo ganó 'Gran Hermano 8' en 2006

La brasileña vive recorriendo el mundo sola y completamente alejada de los focos

Han llovido 15 años desde que Naiala Melo se proclamara como la flagrante ganadora de 'Gran Hermano 8', sin embargo, el paso por Guadalix de la Sierra de la brasileña sigue formando parte del imaginario de los amantes del reality de convivencia. Ahora, con 37 años, la joven disfruta recorriendo el mundo sola y conociendo gente nueva en cada destino.

El perfil de Instagram de la que fuera ganadora de la octava edición de 'GH' se ha convertido en una especie de álbum de recuerdos de los infinitos viajes que ha realizado en su vida. Dicen que viajar tiene varias razones específicas por las que podría mejora la calidad de vida de uno, así que, de ser esto cierto, Naiala debe estar cargada hasta los topes.

Y es que no hay momento en el que la brasileña no esté sumida en una nueva aventura. México, Las Vegas, California Roma o Pisa, son algunos de los destinos que ha pisado durante este año. Tal es su afán por conocer todos los rincones del mundo, que ha decidido empezar a viajar sola. Sin ataduras ni compromisos. Una valiente decisión que surgió a raíz de que su novio, el dj italiano Michele Mustacchio, no pudiera acudir al viaje a México que habían estado planeando durante meses.

Un disgusto que, sin embargo, no hundió los planes de la televisiva. "Hace más de tres meses mi pareja y yo decidimos hacer un viaje y lo estuvimos organizando todo muy bien, lo que pasa que hace cinco días le salió un plan mejor y decidió no venir de viaje. Cualquier otra persona habría decidido cancelar el viaje, pero yo he decidido irme sola", explicaba en su perfil oficial de Instagram, donde hasta hacía tan solo unos meses presumía de su historia de amor.

Una historia que, a juzgar por las últimas señales que la exconcursante de 'GH' ha ido lanzando hasta ahora, podría haber llegado a su fin. Es más, Naiala ha borrado algunas de las fotos de pareja que antes tenía colgadas en su perfil y ha dejado de seguir en redes al músico.

"Si tuviera oportunidad de cambiar mi historia sé que no modificaría nada porque incluso aquello que más me dolió y que me rompió fue necesario para estar aquí”, reflexionaba hace unos días la brasileña desde la exóticas playas mexicanas, dejando entrever que el final de su romance no ha hecho más que abrirle nuevas puertas.

Es más, este batacazo amoroso no le ha quitado a Naiala la ilusión por la vida. Su viaje a México se ha convertido en una nueva oportunidad para empezar de cero. "Gracias universo, estoy viviendo en un sueño", o "No tengas miedo de viajar sola...me dijeron que en el camino encontraría amigos y así fue", señala la joven junto a las preciosas postales que colecciona de sus viajes. Y es que la ganadora de 'GH' es plenamente consciente de lo afortunada que es de poder viajar con tantísima frecuencia.

Aunque cada lugar tiene su encanto, para Naiala no hay sitio que se compare a Brasil. La ganadora de ‘GH’ siente una conexión especial con su país de origen, al que 'huyó' antes de que saltara el estado de alarma en nuestro país. Una cuarentena diferente, "modo 'Supervivientes", como ella misma la describía.

A pesar de que fue una oportunidad muy especial para que la joven pudiese reconectar con sus orígenes, allí también vivió momentos aterradores. Con la pandemia del Covid-19 acechando el mundo, Naiala y su novio se quedaron completamente atrapados en la isla brasileña en la que estaban residiendo. Una situación de lo más delicada y "aterradora" para ellos, pues vivían con el miedo de enfermar sin un hospital cercano al que poder acudir.

Eso sí, aunque todo apunta a que podría haber roto la relación con su novio, el corazón de la ganadora de 'Gran Hermano' sigue estando ocupado y su dueña no es otra que Noa, su adorada mascota que es para ella su verdadera “compañera de vida”.

"Cada día a tu lado se hace más importante, cada día es un regalo porque cada día tenemos menos para estar juntas. Te amo con todo mi corazón", escribía hace unos meses la influencer brasileña con motivo del tercer cumpleaños de su perrita.

Aunque en la actualidad vive completamente alejada de los focos, los recuerdos de su paso por ‘Gran Hermano’ están todavía muy vivos en su corazón. Tanto es así que, siempre que puede, aprovecha para recordar su paso por la casa de Guadalix de la Sierra que tanto le cambió la vida.