Violeta confiesa los cambios físicos y psíquicos a los que se enfrenta tras 'Supervivientes': "Hago una dieta especial por salud"

"Me toca muchisimo la moral que la gente se meta conmigo por el tema de la delgadez cuando acabo de salir de un 'reality' en el que no se come", explica Violeta, que no entienden a la gente que la acusa de fomentar la delgadez. "Me veo morenita, más asalvajada, más delgadita... ¡Y me encanta! No es nada malo", se queja.