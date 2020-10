Violeta Mangriñán es una firme defensora de cambiar todo aquello de tu cuerpo con lo que no estas a gusto. Ácido en los labios, bótox para el bruxismo, aumento de pecho... No es la primera vez que la exconcursante de ' Supervivientes ' acude a un especialista para someterse a un retoque estético, pero sin duda ha vuelto a sorprender con asombroso antes y después tras realizarse su último e innovador tratamiento.

Tras someterse al procedimiento, la extronista de 'MyHyV' ha mostrado el impactante resultado con una foto del antes y después, en la que podemos apreciar la enorme y asombrosa diferencia de su cuerpo después del tratamiento. "¿Queréis flipar? ¿Quién no va a dejar de venir aquí, semana tras semana?", ha comentado muy emocionada.

Violeta Mangriñán sufre un percance en su cara

Pero no todo han sido buenas noticias para la valenciana. Y es que esta mañana, al despertarse, Violeta ha sufrido un percance en su rostro que no ha dudado en compartir a través de sus redes sociales. La colaboradora ha levantado con una especie de reacción que le ha provocado una hinchazón en el párpado y no poder abrir el ojo con normalidad. Preocupada por ello, ha mostrado cómo se encuentra.