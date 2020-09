Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio sufren un accidente doméstico: "No podía parar de llorar"

Violeta ha narrado el aparatoso accidente que ha vivido con Fabio

Porque sí, la influencer ha tenido que ejercer de enfermera de urgencia. “Fabio gritando de dolor, yo con una toalla tratando de ponerle el hombro en su sitio durante media hora. No lo conseguía. Me eh puesto tan nerviosa que no podía parar de llorar”, ha reconocido la joven que, finalmente, ha conseguido (no sabemos cómo) volver a colocar el hombro en su sitio.